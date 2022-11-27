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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu

    Konya'da katıldığı programda küçük bir çocuk tarafından eve patates yemeye davet edilen Erdoğan, minik çocuğun yanağından makas alarak "İşimiz çok" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 12:40
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    Konya'nın Mevlana Meydanı'nda dün özel bir organizasyon vardı.

    Tarihi meydanda ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

    Görkemli törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

    Cumhurbaşkanı'nın halka hitabının ardından sahneye gelen protokol Erdoğan ile birlikte açılışı gerçekleştirdi.

    Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük bir çocuk arasındaki diyalog yüzleri güldürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu VİDEO

    "Bize gidip patates yiyelim mi?"

    Erdoğan'ın yanına sokulan minik Konyalı Cumhurbaşkanı'nı, "Bizim eve gidip patates yiyelim mi?" diyerek eve davet etti.

    Cumhurbaşkanı bu teklifi gülümseyerek karşıladı.

    Yanağından makas aldı: "İşimiz çok"

    Yoğun gündemi nedeniyle küçük çocuğun teklifini geri çevirmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı, "işimiz çok" derken minik Konyalının yanağından makas aldı.

    O anlar kameralara yansırken izleyenlerin yüzünü güldürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu #2


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