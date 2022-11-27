Haberler

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu

Konya'da katıldığı programda küçük bir çocuk tarafından eve patates yemeye davet edilen Erdoğan, minik çocuğun yanağından makas alarak "İşimiz çok" dedi.