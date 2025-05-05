Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin Rum tarafındaki yankıları sürüyor

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1- 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, yoğun ilgiyle tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde, toplam 225 bin ziyaretçi ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC ziyaretinde verdiği mesajların Rum basınındaki yankıları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN VERDİĞİ MESAJLAR RUM BASININDA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınından çok sayıda gazete, televizyon ve internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaretinde verdiği mesajları haberleştirdi.

"KIBRIS TÜKLERİNİ GÖZ ARDI EDENLER KARŞILARINDA TÜRKİYE'Yİ BULUR"

GKRY'de yayım yapan Alithia gazetesi, birinci sayfadan verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kıbrıslı Türkleri göz ardı edenler karşılarında Türkiye'yi bulur" sözlerini vererek, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler gözetiminde, Kıbrıs'a garantör ülkelerin de katılımı ile yapılan 5+1 toplantısında, iki devletin işbirliğinin kararlaştırıldığı yönünde güçlü iddialar bulunduğuna dikkati çekti.

2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN HAYAL OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Politis gazetesinin internet sitesinde de Erdoğan'ın KKTC'de açıkladığı yeni projelere işaret edilerek, 2 devletli çözümün hayal olduğu ileri sürüldü.

Haravgi internet sitesi ise GKRY Dışişleri Bakanlığının ziyaret konusundaki açıklamasını manşete taşıyarak, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin müzakerelere sekte vuracağı yönündeki bakanlık açıklamasına yer verdi.

'EGEMEN EŞİTLİĞE SAHİP İKİ DEVLET' VURGUSU

Reporter gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İki devletli çözüm, KKTC ve Türkiye'nin ortak vizyonudur" sözlerini KKTC ziyaretinde net bir dille ifade ettiğine değinildi.

Haberde, Erdoğan'ın yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun artık iki toplum arasında değil, "egemen eşitliğe sahip iki devlet" arasında yürütüleceğini açıkça vurgulamasının, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı cesaretlendirdiği öne sürüldü.

YUNANİSTAN ZİYARETTEN RAHATSIZ İDDİASI

Reporter gazetesi, birinci sayfadan verdiği başka bir haberde de Yunanistan'ın, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinden duyduğu rahatsızlığın oldukça yüksek seviyede olduğunu iddia etti.