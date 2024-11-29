Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2024 programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında bir provokatör, Erdoğan'ın Gazze ile ilgili açıklamalarını provoke etmeye çalıştı.

İsrail'le ticaret protestosuna karşı Erdoğan, sert yanıt verdi.

"SİYONİSTLERİN AĞZI OLMA"

Erdoğan, kendisini bölen provokatöre şu ifadeleri kullandı:

Yavrum, Siyonistlerin burada dili, ağzı olma! Aynen Siyonistlerin ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız.



Dünyadaki Siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz halen anlayamamışsınız.