Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da seçim sevinci Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi için sandığa giden vatandaşların yüzde 87.66'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

DHA

Aylarca süren seçim çalışmalarının ardından beklenen gün geldi.

Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi için dün sandığa gitti.

Yoğun katılımın ardından oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Sıra ise sandık sayımına geldi.

Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok ajans veri akışını sağladı.

Sonuçların açıklanmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Açık ara farkla seçimi önde tamamlayan Erdoğan, 81 ilde oyunu artırdı.

Baba ocağında seçim sevinci

Gözler ise memleketi Rize Güneysu'ya çevrildi. Sonuçlar kentte sevinç, coşku ve gururla karşılandı.

Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrileri sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Güneysu'da resmi olamayan sonuçlara göre Erdoğan 9 bin 518 oyla hemşerilerinden yüzde 87,66'lık destek alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise bin 340 oyla yüzde 12,34'de kaldı.

"Millet heyecan içerisinde eğlence sabaha kadar devam etti"

Coşkunun ilçede hala devam ettiğini söyleyen Güneysulu Mustafa Erkekoğlu şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyuz. Dün burada horon oynadık. Millet heyecan içerisinde eğlence sabaha kadar devam etti. Cumhurbaşkanımız balkon konuşması yaptı. Onu da seyrettik. Neşemiz yerinde, hala o neşe ile devam ediyoruz.

"Allah onu başımızdan eksik etmesin"

İlçede işletmeci olan Yıldıray Kara:

Çok muyluyuz. Allah’ın izni ile daha güzel yerlere geleceğiz. Ekonomimiz daha da düzelecek. Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. O bizim reisimiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Daha yüksek oy bekliyorduk ama olsun kazandığımız için mutluyuz. Dün gece burada horon ederek saatlerce eğlendik.

"Yerden göklere kadar mutluyum"

Emekli Ahmet Ziya Yıldırım da şöyle konuştu:

Benim Cumhurbaşkanım kazandı, mutlu olmayacak mıyım? Öyle bir şey olur mu? Yerden göklere kadar mutluyum. Çok mutluyum. Allah bu mutluluğumu daim etsin. O vatanımızı, milletimizi nasıl yöneteceğini çok iyi bilen birisidir. O dünyayı da yönetiyor. Allah ona uzun ömürler verir inşallah. Dün akşam gerçekten çok heyecanlıydım. Evde televizyonda rakamlı izlerken korkudan ödüm patladı. Rakamlar böyle peş peşe giderken dua ettim. Allah’ım bizi bunları eline bırakma diye.

"Kalp krizi geçireceğim diye korktum"

İlçe sakinlerinden Murat Alev ise, “Çok mutluyuz. Ülke genelinde yüzde 60 bekliyorduk ama 52 olsun, bizim olsun. Ben bir önceki seçimde televizyonu kapattım, yattım. Kalp krizi geçireceğim diye korktum. Şimdi dünyalar bizim oldu.” ifadelerini kullandı.