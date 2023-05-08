Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine giden yaşlı amca, gençleri geride bıraktı Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ni Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gidenler arasında bulunan yaşlı bir amcanın azmi ve heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı.

Seçim heyecanı meydanlarda atmaya devam ediyor.

Liderler, şehir şehir dolaşarak mitinglerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Seçim tarihi açıklandıktan sonra şehir şehir gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'daydı.

Büyük İstanbul mitingini Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapan Erdoğan'ı milyonlar karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 2 milyona yakın kişi millet bahçesine akın ederken, yollarda olanların sayısı da az değildi.

Cumhurbaşkanına yetişmek için durmadı

Yollarda olan vatandaşlardan birinin heyecanı ise kameralara yansıdı. Dün mitinge gitmek isteyenler, metro ve yürüyen merdivenlerde sorun yaşadı.

Erdoğan'a yetişmek isteyen yaşlı bir amca ise tüm aksaklıklara rağmen, havalimanına kadar yürüyerek gitti.

Gençleri dinlemedi

Havalimanı metrosunun yürüyen merdivenleri çalışmadığı için merdivenleri yürüyerek çıkan amcaya gençlerden biri 'sakin ol, dinlen biraz' demesine rağmen söz dinlettiremedi.