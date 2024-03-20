Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakere çağrısına Rusya'dan cevap: Minnettarız

İHA

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta barış çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde izlediği arabulucu politika bir kez daha dünyanın gündeminde...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Zaharova toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Zaharova, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna ile Rusya arasında barış için attığı adımlardan dolayı minnettarız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamalarında şunları söyledi:

Kolektif Batı'nın tüm gezegene neyi dayattığını anlayan dünya, uzun yıllardır yaptığımız gibi barışı, barışçıl bir senaryoyu, barışçıl bir çözümü giderek daha aktif bir şekilde destekliyor. Biz bu yöndeki tüm tekliflerin samimiyetini sorgulamadan herkese minnettarız. Bu kolektif Batı'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir.