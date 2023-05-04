Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya ile Murat Kurum'un gülümseten diyaloğu İstanbul'a getirilen 20 depremzede çocuk için düzenlenen dostluk maçında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nur Nahya, Bakan Murat Kurum'a, "Murat biraz daha koşman lazım, yavaştın. Gomis senden daha iyiydi." diyerek kahkahalara boğdu.

ensonhaber.com Depremzedeler için dün bir etkinliğe imza atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek İstanbul'a gelen 20 çocuk, yıldız futbolcularla sahaya çıktı. Bakan Murat Kurum da Beyaz takımda depremzedelerle birlikte top koşturan isimlerden biri oldu. Karşılaşma berabere bitti Coşkulu anların yaşandığı karşılaşmada, Arda Turan ve Volkan Demirel teknik direktörlük yaparken, Cüneyt Çakır ise maçı yönetti. Kurum, maçta asist yaparak takımını 3-2 öne geçirirken, Kırmızı takımdan beraberliği getiren 3'üncü gol geldi ve karşılaşma sona erdi. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti Karşılaşmanın ardından yedek kulübesinde yaşananlar ise yüzleri gülümsetti. Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya da etkinliğe katılan isimlerden biriydi. Maç sonrası Bakan Kurum ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparak diyaloğa giren Nahya, "Murat biraz daha koşman lazım, yavaştın. Gomis senden daha iyiydi." diyerek herkesi kahkahalara boğdu.