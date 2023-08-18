Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalıştı: Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli Fatih Emre H. tutuklandı.

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Yapay zeka yoluyla şaşkına çeviren bir dolandırıcılık yaşandı...

25 yaşındaki Fatih Emre H. isimli şahıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit ederek kamu yöneticilerini ve iş insanlarını dolandırmaya çalıştı.

Meydana gelen olayın ekiplere bildirilmesinin ardından başlatılan operasyonda şüpheli şahıs, 17 Ağustos Perşembe günü yakalandı.

GSM hatlarından iş insanlarını aradı: MİT ortaya çıkardı

Olaya ilişkin dolandırıcının yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı GSM hatlarından iş insanlarını aradığı, MİT çalışmaları sayesinde ortaya çıkmıştı.

Soruşturma çevresinde gözaltına alınan 25 yaşındaki şüpheli Fatih Emre H., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Tutuklandı

Şüpheli hakkında birden fazla yakalama kararı olduğu ve mağdurların hala tespit edilemediği aktarıldı.

Fatih Emre H., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.