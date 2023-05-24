Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas paylaşımını milyonlar izledi Dün Sivaslılarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 100 bin kişi dinledi. Yiğidoların sevgisinden memnun kalan Cumhurbaşkanı, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşım, milyonlarca izlenme aldı.

İHA Dün Sivas, tarihi bir güne imza attı… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerini ziyaretlerinin ardından Sivas’a da uğradı. 100 bin kişi dinledi Gecikmeli olmasına rağmen buluşmaya 100 bin kişi katıldı. Sivaslıların ilgi gösterdiği halk buluşmasında Erdoğan’a gösterilen sevgi, kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı'na büyük sevgi Kimi Sivaslı evinin penceresinden bağırdı, kimisi de miting alanına giden yol üzerinde durup Cumhurbaşkanı Erdoğan’a el salladı. Cumhurbaşkanı da bu sevgiye kayıtsız kalmadı. Sivas ile ilgili bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, “Havası sert insanı mert Sivas… Sağ olun var olun yiğidolar” notunu düşerek, teşekkürlerini sundu. Yaklaşık 8 milyon izlenme aldı Resmi hesaptan yapılan paylaşımda Sivas’ın sevilen sanatçısı Ayaz Aydın’ın “Hele Gel Sivas”a türküsü eşliğinde görüntüler yer aldı. Video, yaklaşık 8 milyon görüntülenme aldı.