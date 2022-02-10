Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan gencin videoları viral oldu

Ses ve mimiklerini taklit ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 yıldır taklidini yapan genç, sosyal medyaya yüklediği videolarla ün kazandı.

İstanbul'da özel bir üniversitede eczacılık okuyan 5’inci sınıf öğrencisi olan Muhammed Nur Nahya, uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses ve mimiklerini taklid ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan 24 yaşındaki genç, başka kimsenin taklidini yapamıyor.

Taklit yeteneği ile mizahı birleştiren Nahya, sosyal medyada hazırladığı içeriklerle viral oldu.

KARANTİNASIYLA İLGİLİ TAKLİT YAPTI

Nahya'nın bu paylaşımları da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Nahya, korona virüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantina sürecine ilişkin çektiği videoyla bir kez daha gündeme geldi.

"7 YILDIR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAKLİT EDİYORUM"

Lisede okuduğu dönemden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit ettiğini söyleyen 24 yaşındaki Muhammed Nur Nahya, "Lisede arkadaşlar arasında yapıyordum. Aslında bu yaklaşık 7 yıllık bir serüven. Arkadaşım TikTok’ta videomu paylaştıktan sonra bu video tutuldu, çok izlendi ve çok sevildi. Sonra ben de TikTok’taki içeriklerime mizah katarak yeni içerikler üretmeye çalıştım. Liseden beri yaptığım bir taklit aslında bu." şeklinde konuştu.

"SADECE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAKLİT EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında başka kimseyi taklit etmediğini söyleyen Nahya, "Ben zaten başka taklit yapamıyorum. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit ediyorum. Yaklaşık 7 ay önce TikTok’ta videom paylaşıldı. Ben de onun üzerine TikTok’a girdim ve bu şekilde yayıldı, sevildi." dedi.