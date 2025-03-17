Ömer Çelik, AK Parti MKYK sonrası konuştu

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AK Parti'de hareketli günler yaşandı..

12 Ekim'de başlayan kongre maratonu geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlandı.

Son yaşanan gelişmede ise AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde saat 15.56'da başlayan toplantı, sona erdi.

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"21 MART'TA HALİÇ KONGRE'DE CUMHURBAŞKANIMIZIN KATILIMI İLE PROGRAM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ramazan vesilesiyle teşkilatımızın yoğun çalışması var. Bütün arkadaşlarımız illeri ziyaret edip vatandaşla bir araya geliyor. Bu çerçevede teşkilat başkanımız kapsamlı bir sunum yaptı. Ulaştırma bakanımız ulaştırma hizmetleri hakkında MKYK'mızı bilgilendirdi. Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre'de cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Bu kaos döneminde bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak.

"TÜRKİYE KİLİT ROL ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin terör belasından kurtulması açısından da önemli bir aşama olmasını temenni ediyoruz. Fiilen görüyoruz ki ikinci dünya savaşı sonrası kurulan düzen bitmiştir. Önümüzdeki dönemde dünyanın nasıl tutum alacağı en önemli konulardır. Türkiye kilit olma rolünü korumakta. Nasıl bir yol izleyeceğimiz, dünya düzeninin nereye gideceği açısından önemli ipucu olacaktır.



Bugün Avrupa liderlerinin dış politikaya dair eleştirilerini, yakınmalarını alt alta koyun, oradan çıkacak toplam Türkiye'ye dönük siyasetin özeti olarak önlerine gelecektir. Türkiye kilit rol üstlenmeye devam edecek. Avrupa güvenlik mimarisi açsından pek çok tartışma yapılıyor. Avrupa ordusu tartışması yapılır ama ilerleme sağlanamaz. Türkiye'nin vazgeçilmez olduğuna dair çok sayıda makale çıktığını görüyoruz. Türkiye'yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz. Türkiye'yi ekonomik, sosyal değerler bakımından değerlendirmeniz gerekir.

"FAŞİST PARTİLER AVRUPA'NIN PEK ÇOK YERİNDE BİRİNCİ VE İKİNCİ PARTİ OLMAKTA"

Ukrayna konusunda yapılan toplantılarda da ifade ettik, Türkiye'siz yapılan görüşmelerin vizyonsuzluk olacağını belirttik. Türkiye'nin Avrupa üyeliğini aşırı sağ yüzünden erteleyenler kendi demokrasilerinin aşırı sağ taraflıdan kuşatıldığını görüyorlar. Faşist partiler Avrupa'nın pek çok yerinde birinci ve ikinci parti olmakta. Umarız Türkiye'nin bütün potansiyelini de hesaba katan çerçeve ile Türkiye'nin önüne gelirler. Dünyada yürüyen kaos karşısında doğru eksen için önemlidir.

"ESAD'IN KATLİAMLARI ALEVİLERE, DEAŞ'IN YAPTIĞI KATLİAMLAR SÜNNİLERE MAL EDİLEMEZ"

Suriye'deki gündemi yakından takip ediyoruz. Her olay bizi etkilediği açıktır. Günler önce bir Esad'a bağlı grupların meşru yönetime saldırısı ile bazı olaylar meydana geldi, ortaya çıkan çatışmalar oldu, çeşitli şekillerde kaosu tetiklemeye çalışan odakları gördük. Alevi kardeşlerimize dönük saldırılar oldu ve hayatını kaybedenler oldu. Bu saldırıları geçekleştirenleri lanetliyoruz.



Suriye yönetiminin masumları hedef alan saldırganları ortaya koyduğu irade son derece önemlidir. Bunların cezalandırılması önemli olacaktır. Burada Esad artığı gruplar Suriye yönetimine silahlı saldırı gerçekleşti. Bunu tabii ki lanetliyoruz, buna cevap verilirken orada sivillerin öldürülmesini de lanetliyoruz. Esad'ın katliamları Alevilere, DEAŞ'ın yaptığı katliamlar Sünnilere mal edilemez. Tepkilerimize rağmen CHP'li vekillerin Hatay ziyaretinde çarpıtma yaparak olayı başka yerlere taşımaya çalıştığını gördük. Biz sanki oradaki Nusayrilere Esad artığı diyormuşuz gibi algıya giriştiler bu çok ayıptır. Büyük kaldıraç elde etmeye çalıştılar ama kardeşliğe zarar vermekten başka bir şey ifade etmedi.

"TERÖRİSTİN MEZHEBİ VE ETNİK KÖKENİ OLMAZ"

Birilerinin çıkıp İsrail'in müdahale etmesi gerektiğini söylemesi, siyasi odakların hangi emeller peşinde koştuğunu gösteren tutumdur. Bizim Esad artığı dediklerimiz orada silahlanmış gruplarla, bir takım devletlerin vekil gücü olarak hareket ederek bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerdir. Hiçbir topluluğun, mezhebin topyekûn suçlanması doğru değildir. Teröristin mezhebi ve etnik kökeni olmaz.



Mezhep ve etnik grubunu eklerseniz başına o mezhebi ve etnik grubu hedef almışsınız demektir. Bazıları Hatay kaderi ile Lazkiye kaderi birdir diyor. Biz Antep kaderi ile Halep kaderini bitişik olduğunu söylediğimizde bize Suriye'de ne işiniz var diyorlardı şimdi bundan bahsediyorlar. Biz orada Sünni liderlerle de Şii liderlerle de, Dürzi liderlerle de görüşüyoruz. Biz ülkemizi siyasi mezhepçilik belasından kurtarma konusunda hassasiyetimizi en yüksek noktada tutacağız. Bizim burada baktığımız şey Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesidir.

"AZERBAYCAN ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ İÇİN HEMEN HEMEN BÜTÜN UNSURLARDA ANLAŞMAYA VARILDI"

Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış için hemen hemen bütün unsurlarda anlaşmaya varıldı. Kafkasya'daki barış vizyonu açısından bu aşama önemli aşamadır.

AK PARTİ-DEM GÖRÜŞMESİNE DEĞİNDİ

2 saate yakın bir görüşme yaptık. Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli. Siyasetinin dilinin doğru kurulması gerekir. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede konunun değerlendirilmesidir. Ortaya konulan irade önemli fırsat penceresi araladı. Tek vatan tek millet tek bayrak ilkesi ile önümüze getirilen teklifleri ele alacağız. Milletin değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Bizim meseleye yaklaşımımız siyasi ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü için demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Bunun için şart sayılabilecek herhangi bir şeyin gündeme gelmemesi gerekir.



Terörsüz Türkiye'yi doğrudan hedeflemeyen, örgütün feshini doğrudan hedeflemeyen, geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. Tabelanın farklı olması bir şeyi değiştirmez. Hangi adla olursa olsun bütün tabelaları ile silahın bırakılması gerekir.

"PKK SİLAH BIRAKSIN DERKEN BU SDG VE YPG'Yİ DE İLGİLENDİRİR"

Burada bir takım parçalarda bir takım silahlı grupların olmasını, bir takım grupların yaşıyor olmasını doğru bulmuyoruz. Kimlerle nasıl iş birliği yapıldığı görülmekte. bu Suriye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit eden görüntü ve bunun ortadan kalkması gerekir. PKK silah bıraksın derken bu SDG ve YPG'yi de ilgilendirir.



Suriye bayrağı temsiliyeti altında olmaları, bütün alanların Suriye devletine devredilmesinin Suriye için olumlu sonuç doğuracağını değerlendiriyoruz. Oradaki terör örgütünün sözde hâkimiyet alanlarını korumaya devam edeceğine dair söylemler var bu Suriye güvenliği açısından da olumsuz ve bizim açımızdan da olumsuzdur. Anlaşmanın maddelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı verecek şekilde hayata geçmesi gerekir.

"BİR ÇAĞRI ORTAYA ÇIKTI, BİZ BUNUN PRATİĞE DÖKÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sayın cumhurbaşkanımız devlerimizin başıdır ve tüm görüşmeleri onun iradesi ile gerçekleştiriyoruz. Onun ortaya koyduğu ilkeler ve hassasiyetler herkes tarafından bilinmektedir. Bir çağrı ortaya çıktı, biz bunun pratiğe dökülmesini bekliyoruz. Nasıl bırakılacak nereye bırakacaklar diye. Devletimizin kapasitesi yüksek, önemli olan silah bırakma sürecinin başlamasıdır.



Bahsettiğim Nevruz programı görünüyor Cumhurbaşkanı'mızın. Ziyaretleri ile ilgili hedef terör örgütünün silah bırakmasıdır. Başka başka konular da gündeme gelebiliyor. Bu trafiğin esası işte bu çağrının yapılmasıydı. Çağrı da yapıldı. Bundan sonra ihtiyaç duyulursa tabii ki yapılır.

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