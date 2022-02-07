Cumhurbaşkanı kaç kez aday olabilir? Anayasa'nın 116. maddesi 3. fıkrası...

2023 seçimlerine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üzerindeki polemik gündemde. Vatandaşlar ise, "Cumhurbaşkanı kaç kez aday olabilir" sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye, 2023 yılı haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlere hazırlanıyor...

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bir yandan adaylık çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı iddiaları üzerine tartışmalar başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin, “Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.

Vatandaşlar ise konu kapsamında "Cumhurbaşkanı kaç kez aday olabilir" sorusunun yanıtını aramaya koyuldu. Peki Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilir mi? İşte konunun ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANI KAÇ KEZ ADAY OLABİLİR

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalara noktayı koyan Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla alakalı bir sorun yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayımlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi.

"İDDİANIN YASAL TEMELİ YOK"

MHP lideri Bahçeli ise yaptığı değerlendirmede, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır. Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

ANASAYAL DAYANAĞI

Anayasa'nın 101'inci maddesinin 2'nci fıkrası "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" diyor.

Buna karşılık, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası ise bu kurala bir istisna getiriyor:

"Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir."

Dolayısıyla, iki kez Cumhurbaşkanı olarak seçilen Erdoğan, olası bir erken seçimde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.