Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi seçim zaferi: 28 Mayıs 2023 Siyasi kariyeri boyunca katıldığı tüm seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. seçim zaferinde karşısında birleşenlerin hepsini aynı anda yerle bir etti.

ensonhaber.com

Türkiye, siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktı.

Millet, iradesini bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Siyasi kariyerindeki 17. seçim zaferini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde birçok cepheye karşı mücadele verdi.

Kaybedenler kulübü

ABD Başkanı Joe Biden, açık bir şekilde muhalefet liderini destekleyeceğini dile getirdi.

Avrupa Birliği ülkeleri, peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çeşitli desteklerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşları, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açık açık duyurdu. Terör örgütünün siyasi kanadı da mitinglerle Erdoğan'a karşı siyaset yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bu süreçte daha önce koltuk sahibi yaptığı isimler de vardı: Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu.

AK Parti'den ayrılarak parti kuran ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden Davutoğlu ile Babacan, seçimlerin kazanılması durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı ancak tüm planları yerle bir oldu..

Ankara ve İstanbul'da belediye başkanlığı yapması gereken Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, sahaya indi mitingler yaptı. Ancak onların da çabaları Erdoğan'ın seçim zaferini engelleyemedi.

Milli irade Recep Tayyip Erdoğan dedi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs gecesi milyonlarca insanın oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan siyasi kariyerindeki 17. seçim zaferini elde ederken muhalefet bloku çaresizliğin içerisinde.

Seçim sürecinde, "Bu seçim değil referandum" diyen muhalefet liderleri, istedikleri sonucu alamamalarına rağmen koltuklarında oturmaya devam ediyor.

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