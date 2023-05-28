Cumhurbaşkanı Seçimi için depremzedeler oyunu kullanıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi çerçevesinde oy verme işlemi başladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye bir kez daha sandık başında.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için hazırlıklar tamamlandı.

Ardından bugün saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Akşam saat 17.00'da ise sona erecek.

Pusulada ise bu kez iki adayın ismi yer alacak; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu.

Konteyner kentlerde oy verme işlemi

Yurt genelinde yeniden başlayan oy verme heyecanı deprem bölgesinde de hakim.

İlk turda bölgeden çıkan sonuçlar, uzun süre konuşulmuş öyle ki muhalif seçmenler tarafından tepki dahi çekmişti.

Şimdi bir kez daha gözler bölgeye çevrildi.

Burada vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu.

İşte deprem bölgesinde ilk tur sonuçları şu şekilde:

Elazığ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 67.17

Kemal Kılıçdaroğlu: 28.24

Diyarbakır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 26.48

Kemal Kılıçdaroğlu: 71.95

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 59.76

Kemal Kılıçdaroğlu: 34.65

Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 48.03

Kemal Kılıçdaroğlu: 48.08

Malatya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 69.39

Kemal Kılıçdaroğlu: 27.10

Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 71.88

Kemal Kılıçdaroğlu: 22.20

Şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 62.00

Kemal Kılıçdaroğlu: 36.08

Osmaniye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 62.31

Kemal Kılıçdaroğlu: 30.74

Adana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 43.93

Kemal Kılıçdaroğlu: 50.88

Adıyaman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 66.20

Kemal Kılıçdaroğlu: 31.24

Kilis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 65.55

Kemal Kılıçdaroğlu: 27.02