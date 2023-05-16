Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için ABD'de oy kullanma tarihi: 20-21 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için yurt dışında 2. tur için oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak ve 24 Mayıs'ta tamamlanacak. Ancak ABD'deki seçimler için oy kullanma tarihi 20-21 Mayıs olacak.

AA Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Yurt içinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimleri yapılacak. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de bu hafta sonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu. Büyükelçilik açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." dedi. Yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların ABD'de oy vereceği noktalar Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00-22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti. Gözden Kaçmasın Yurt dışında 2. tur için oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak Haberin Detayları