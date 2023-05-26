Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 1 milyon 912 bin 30 gurbetçi oy kullandı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

AA

Yurt dışında oy verme heyecanı yaşanıyor.

İkinci tur çalışmaları Türkiye'de hız kesmeden devam ederken, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için sandıklar bir kez daha kuruldu.

Bu kapsamda 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde rekor bir katılımla oy verme sayısına ulaşıldı.

Gümrüklerde oy verme işlemi devam ediyor

Yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ererken, gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.