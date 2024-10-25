Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

İHA

25 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

32703 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI ÖNE ÇIKTI

Birçok devlet kademesinde yapılan görev değişimlerinin yanında beş ülkeye yapılan yeni büyükelçi atamaları öne çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli ülkelerdeki büyükelçiliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı ve aşağıdaki gibidir:

-Slovenya Cumhuriyeti: Hayriye Kumaşçıoğlu

-Bahreyn Krallığı: Ayşe Hilal Sayan Koytak

-Zambiya Cumhuriyeti: Hüseyin Barbaros Dicle

-İsviçre Konfederasyonu: Şebnem İncesu

-Çek Cumhuriyeti: Metin Feyzioğlu