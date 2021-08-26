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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına atama

    Resmi Gazete'nin yayınlanan habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Evren Başar atandı.
    • AA
    • 26.08.2021 - 02:29
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına atama

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI YARDIMCISI EVREN BAŞAR OLDU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

    Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına atama #1

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