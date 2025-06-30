Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı

Türkiye'de son 3 günde pek çok orman yangını yaşandı.

Ekiplerin yoğun söndürme çalışmaları devam ederken ülkenin dört bir yanından ihbarlar gelmeye devam ediyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İzmir-Menderes-Kuyucak, İzmir-Seferihisar-Doğanbey, Manisa-Akhisar-Doğankaya ve Hatay-Antakya-Üçgedik bölgelerinde yangın söndürme çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

14 HELİKOPTER VE BİNDEN FAZLA PERSONEL

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ülkemiz genelinde son 3 günde (Cuma, Cumartesi ve Pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259’u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.



Müdahalesine devam edilen yangınlar;

* İzmir-Menderes-Kuyucak

* İzmir-Seferihisar-Doğanbey

* Manisa-Akhisar-Doğankaya

* Hatay-Antakya-Üçgedik



İzmir’deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1.000’den fazla personelle müdahale edilmektedir.



Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.