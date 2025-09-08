Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplandı.

Toplantı saat 16.30'da başladı.

Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE VAR

Kabinenin ana gündemi, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler olacak.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun devam eden çalışmaları ele alınacak.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 toplantının sonuçları değerlendirilecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye hedefini de yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetleri görüşülecek.

Dış politikada ise öncelikli olarak Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak.

Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.