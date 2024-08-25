Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Ahlat'ta toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez bugün Ahlat'ta toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de terörle mücadele operasyonları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail’in aylardır sürdürdüğü Gazze katliamı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son durum ele alınacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın Ahlat ile Malazgirt'i ziyaret edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

Kabine toplantısındaki en önemli başlıklardan biri İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak. Ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDBİRLERİ

Toplantının gündeminde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda alınan tedbirler gözden geçirilecek.