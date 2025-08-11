Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başlarken başta İsrail'in, Gazze'yi işgal planı olmak üzere birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 16:09 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tekrar toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, Beştepe'de gerçekleştiriliyor.

GÜNDEM YOĞUN

Toplantıda dış politika konularına öncelik verilmesi beklenirken 'Terörsüz Türkiye' süreci de ele alınacak önemli konulardan biri olacak.

Türkiye'nin son zamanlarda gündemini epey bir meşgul eden orman yangınları da önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor.

ERDOĞAN'IN TOPLANTI SONRASI KONUŞMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

