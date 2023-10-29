Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende AK Parti'nin mega projeleri sergilendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri aldı. Buradaki sergide, AK Parti'nin 20 yıla sığdırdığı projeler dikkat çekti.

AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 100. yıl dönümü, yurt genelinde özel etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'e giderek ziyarette bulundu.

Buradaki ziyaretin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

Külliye'de de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

20 yıla sığan projeler sergilendi

Tebriklerin yapıldığı alanda, AK Parti'nin 20 yılda hayata geçirdiği mega projeler sergilendi.

Türk bayraklarıyla süslenen koridorda sergilenen projeler şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri,

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Yusufeli Barajı,

İş hayatına dair tüm ihtiyaçların karşılanacağı ve finans dünyası için bir çekim merkezi haline gelen 'İstanbul Finans Merkezi',

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasını sağlayan 'Mavi Vatan',

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi,

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki en büyük doğalgaz keşfine imza atan Yavuz Sondaj Gemisi, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi,

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Demokrasi ve Özgürlükler Adası.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)