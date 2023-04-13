Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenlere sunulacak oy pusulası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandı. Pusulaların son hali ortaya çıktı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta tarihi bir günü yaşayacak.

Milyonlarca kişi, 4 Cumhurbaşkanı adayından birini seçecek ve yeni bir dönem başlayacak.

Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda kaybetmediği bir seçime giriyor.

Erdoğan'ın karşısında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce var.

Oy pusulası ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde oy pusulasındaki yerleri belli olan 4 adayın, oy pusulaları da ortaya çıktı.

İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, seçmenlere sunulacak oy pusulasının Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Daha önce belirlenen çerçevede soldan sağa pusulada Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada, Muharrem İnce ikinci sırada, Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, Sinan Oğan dördüncü sırada yer alacak.

Öztürk, Twitter hesabından oy pusulalarını da paylaştı.

Pusulalar basılıyor

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den de basıma giren pusularla ilgili bir paylaşım geldi.

Özel, paylaşımına "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir. Hayırlı olsun." notunu düştü.