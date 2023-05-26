Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında rekor katılım Almanya'dan oldu Yurt dışına kayıtlı seçmenler 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden sandık başına gitti; birinci turun üstüne geçen rekor katılıma en fazla Almanya'da katılım sağlandı.

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Türkiye'de seçim rüzgarı esmeye devam ediyor.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte tekrardan çalışmalar başladı.

Gurbetçiler sandık başında. Tüm dünyanın gözü kulağı Türkiye'nin üzerinde...

2. tur cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs itibarıyla tamamlandı.

Rekor oy kullanıldı

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa giden 1 milyon 900 binin üzerinde seçmen, yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanarak büyük bir rekora imza attı.

En fazla oy kullanımı Almanya oldu

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkani Köksal Kuş, "Yurt dışındaki temsilciliklerimizde oy verme işlemi son bulmuştur. Yeni bir rekorla yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullanmış oldular. Yüzde 56 civarında vatandaşımız gerek dış temsilciliklerde, gerek gümrüklerde sandıklara giderek oylarını kullandılar. Güzel bir katılım oldu." dedi.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımız vatani görevlerini yaptılar"

Önümüzdeki pazar günü Türkiye'de yapılacak seçime de rekor katılım bekleniyor.

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinason Merkezi Başkanı (YSKM) ve Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak'ta, "Yurt dışındaki vatandaşların görevlerini yerine getirdiğini" dile getirerek şöyle konuştu;