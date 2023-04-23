Cumhurbaşkanlığı: Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun Erdoğan Dijital Medya platformundan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimini gerçekleştirecek" denildi.

AA

Altay tankıyla ilgili çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tankla ilgili testler gerçekleştirecek. Testlerin 2024'te tamamlanması öngörülüyor.

2025 yılında Kore güç grubuyla Yeni Altay tankının seri üretimine başlanacak ve tank TSK'ya teslim edilecek.

Altay tankı paylaşımı

2026 yılının ikinci yarısından itibaren yerli motorla Altay tankının seri üretiminin devam etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla TSK'ya teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan paylaşım yapıldı.

Erdoğan TSK'ya teslimini yapacak

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimini gerçekleştirecek.

Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.