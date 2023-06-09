Cumhuriyet, Beştepe'deki törende dua edilmesinden rahatsız oldu

ensonhaber.com

Seçimlerden önce 'laiklik elden gidecek' safsatasıyla vatandaşları provoke etmeye çalışan Cumhuriyet gazetesi, bu tavrını sürdürmeye devam ediyor.

90'lı yıllarda namaz kılan öğrencileri çarşaf çarşaf manşetlere taşıyan, yaşadıkları ülkenin yüzde 99'unun Müslümanlardan oluştuğunu akıllarına bile getirmeyen Cumhuriyet gazetesi, son dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nı (MSB) hedef almıştı.

Cumhuriyet gazetesi son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dua edilmesini hazmedemedi.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni düzenlendi.

3 Haziran'daki merasimde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama merasiminde gayrimüslim katılımcıların dahi el açarak “amin” dediği duayı eleştirdi.

Kalkandelen Külliye'de dua edilmesini 'laikliğe hançer' olarak nitelendirirken, tepki göstermeyen CHP yönetimine de çattı.

Kalkandelen, bugünkü Cumhuriyet gazetesinde yer alan 'Eski hamam eski tas' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanı'nın dualarıyla göreve başlama töreni düzenlerken laikliğe bir hançer daha saplandı. Dünyanın gözleri önünde İsmailağa ve Nurcuların önde gelen isimleri, Erdoğan’ın davetlisi olarak törende yer aldı. CHP yönetimi tepki gösterdi mi? “Tarikatlar ve cemaatler, 1925’te çıkarılan 677 sayılı Devrim Kanunu ile kapatıldı; bu yapılan yasayı ihlaldir, anayasaya aykırıdır” dedi mi? Demedi! Kendi milletvekilleri TV’lerde “677 sayılı kanun kadük oldu” dediğinde de susmuştu; susmaya devam ediyor!"