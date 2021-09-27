Cumhuriyet savcısı Eyüp Akbulut'un babası koronavirüse yenildi

Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa‘nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un, koronavirüs tedavisi gören babası öldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı resen soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, görevinden uzaklaştırılmıştı.

YouTube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Akbulut, şunları kaydetmişti:

“KISITLAMALAR HUKUKA AYKIRIDIR”

“Ben bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim, başıma bela alacağım. Fakat haysiyetli bir hukukçunun bunu yapması lazım. Hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve bunlar büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bugün uygulamada olan, sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları, bunların tamamı hukuka aykırıdır. Uzatmamak için çok fazla tafsilata girmiyorum fakat Anayasa'da bunun nasıl yapılabileceği ayrıntısıyla düzenlenmiş.”

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu da, Akbulut’un geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

BABASI KORONADAN ÖLDÜ

Savcının babası Muammer Akbulut, korona tedavisi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akbulut'un cenazesi, Turgutalp Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda defnedildi.