Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı! Suudi Arabistan, Bayraktar AKINCI alıyor Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Tarihi seçim sonrası çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi'ne katıldı.

2 gün süren zirvenin ardından yurda dönen Erdoğan, dün ise Körfez turuna başladı.

İlk durak ise Suudi Arabistan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde'deki temaslarında iki ülke arasında 5 yeni anlaşma imzalandı.

Bunlardan biri ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari arasında yapıldı.

Bu görüşmede, iş birliği sözleşmesi imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı"

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatını şöyle duyurdu:

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar #AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun.

Baykar, Suudi Arabistan'a AKINCI TİHA satacak

Bu anlaşmayla birlikte, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’lar Suudi Arabistan Ordusu’nun envanterine girmiş olacak.

Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.

Öte yandan gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek.

"Bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor.

İrtifa rekoruna sahip

Verilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırmıştı.

Deprem sürecinde de görev aldı

Bayraktar AKINCI TİHA, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yaptı.

Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan milli TİHA AKINCI’lardan 9’u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin olarak görev aldı.