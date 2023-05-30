Cüneyt Özdemir: Atatürk çıksa gelse, bu delegeyle Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı seçilemez Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na artık veda etmesi gerektiğini söyleyen Cüneyt Özdemir, parti içindeki delege sistemini eleştirdi. Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk veya İsmet İnönü mezarından çıksa gelse CHP’ye, Kılıçdaroğlu’yla karşı karşıya yarışa girseler Kılıçdaroğlu kazanır bu delege sistemiyle" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha seçime gitti ve Cumhurbaşkanını belirledi.

Sandıktan çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından muhalefet partilerinde iç hesaplaşmalar başladı.

Başarısızlığın faturasının kime kesileceği merak konusu olurken, Erdoğan'a karşı bir kez daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili istifa sesleri yükselmeye başladı.

Ancak Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından kameraların karşısına geçerek 'devam' mesajı verdi.

Taban değişim istedikçe yönetimden 'devam' mesajı geliyor

Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor.

Artık CHP'de bir değişim görmek isteyen partililerin bu talebi ise Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından şu ana kadar görmezden geliniyor.

İstifa talepleri yüksek sesle dile getirilmeye devam ederken gazeteci Cüneyt Özdemir de konuya değindi.

'En iyisi onurlu ve güzel bir veda'

Özdemir, CHP'de artık Kılıçdaroğlu devrenin bittiğini söyleyerek, geriye 'onurlu ve güzel bir vedanın' kaldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi gerektiğini de ifade eden Özdemir, bir değişim yaşanmaması durumunda CHP'nin kaybetmeye devam edeceğini vurguladı.

Özdemir daha sonra CHP'deki delege çıkmazına ilişkin ise dikkat çeken bir vurgu yaptı.

"Kılıçdaroğlu'nu bu delege sistemiyle Atatürk ve İnönü bile yenemez"

"Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi olağanüstü kongreye taşıması gerekir, ama taşıması da yetmez. Çünkü biliyoruz ki taşıması da yetmez, biliyoruz ki şu andaki delegeleri Kılıçdaroğlu seçti yıllardır." diyen Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk veya İsmet İnönü'nün mezarından çıkıp gelseler bile bu sistemde Kılıçdaroğlu'na karşı kazanamayacaklarını ifade etti.

"Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP hikayesi artık bitmiştir, değişim mecburidir"

CHP'de yaşanan meselelerin uzun dönemde bu şekilde devam etmeyeceğini de sözlerine ekleyen Cüneyt Özdemir, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir sürü klik var o onunla kavga ediyor bu bununla. Benim hiçbiriyle alakam yok, hatta bu kavgaya hiç girmedik. Seçim öncesi hiçbirine ne konu ettik ne de programa aldık. Çünkü bizim hiçbir alakamız yok, CHP’yle uzaktan yakından bir temasımız yok. O yüzden bu cümleyi net olarak kurabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP hikayesi artık bitmiştir, değişim mecburidir. Eğer bu değişim olmazsa hem CHP hem de Kemal Kılıçdaroğlu kaybeder. Kılıçdaroğlu şu andaki bu itibarlı, bütün kaybetmişliğine rağmen insanlarının kalbini ve saygısını kazanan Kılıçdaroğlu erimeye başlar CHP’de büyük oy kaybı olur. Peki en iyisi nedir, bence onurlu ve güzel bir veda.

"Lider delegeleri kendisini destekleyenlere göre seçiyor"