Cyber Monday nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman, hangi ürünler indirimde?

Cyber Monday nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman, hangi ürünler indirimde?

Black Friday (Efsane Cuma) indirimlerinden sonra bir alışveriş çılgınlığı daha başladı. Ülkemizde trend olmaya başlayan Cyber Monday yani Siber Pazartesi ne demek? İşte detaylar...

Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri sona erdi. Kasım ayı kampanyaları devam ederken, Türkiye'de bir kampanya günü daha trend oldu.

Black Friday sonrası yapılan indirimler Türkiye'de çok bilinmezken, ABD'de ise yılın en çok alışıveriş yapılan günü olarak kayıtlara geçiyor.

İlk olarak 2005 yılında yapılan Cyber Monday (Siber Pazartesi), her yıl düzenli olarak gerçekleşiyor.

Son zamanlarda ülkemizde de popüler hale gelen Siber Pazartesi nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman ve hangi ürünleri kapsıyor? İşte detaylar...

Siber Pazartesi nedir?

Cyber Monday, ABD'de Şükran Günü'nden hemen sonraki ilk pazartesi gerçekleştirilen indirim günüdür. İlk olarak 2005 tarihinde ortaya çıkmıştır. ABD'de yılın en çok alışveriş yapılan günü olarak biliniyor.

Siber Pazartesi ya da diğer adıyla Cyber Monday’de, tıpkı Black Friday’de olduğu gibi çok büyük kampanyalar yapılır.

Hangi ürünlerde indirim yapılıyor?

Cyber Monday (Siber Pazartesi)’de küçük boyutlu teknolojik ürünlerde daha fazla kampanya yapılır. Eskiyen televizyonu, artık eskisi kadar hızlı çalışmayan bilgisayarı ya da telefonu yenilemek için ideal bir gün olarak tanımlanır.

2022 Siber Pazartesi ne zaman?

Cyber Monday yani Siber Pazartesi, 2022 yılında 28 Kasım’a denk gelmektedir.