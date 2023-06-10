Dağdaki teröristler sefalet halindeyken HDP'li vekillerin çocukları gündem oldu HDP'lilerin birçok ilde kafalarını yıkayarak dağa gönderdiği teröristler mağaralarda sefalet içinde yaşarken, bazıları lüks hayatın keyfini sürüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne büyük darbe vuruyor.

Operasyonlarda teslim olan teröristler ise Türk adaletine teslim ediliyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin sefalet içindeki görüntüleri gündem oldu.

Yürümekte zorlanan teröristlerin, örgütün üst yönetimi tarafından kaderlerine terk edildikleri açıkça ortaya çıktı.

Açlıktan bağırsakları delindi

Teslim olan teröristlerden birinin yapılan sağlık muayenesinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiği tespit edildi.

Mağaralarda açlık çeken teröristleri yönetenler ise lüks hayatlarına devam ediyor.

HDP'li vekillerin çocukları

Kandil'in partisi HDP'nin eş genel başkanı olan Pervin Buldan'ın Avrupa'da yaşayan kızı ve oğlunun yaşadığı lüks hayat, dağa çıkanların nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor.