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Damla Uğurtürk kimdir? Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk sevgili mi? Damla Uğurtürk kaç yaşında, mesleği ne?

Damla Uğurtürk kimdir? Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk sevgili mi? Damla Uğurtürk kaç yaşında, mesleği ne?

Yılmaz Erdoğan ile birlikteliği magazin gündemine düşen Damla Uğurtürk kimdir merak konusu oldu. Daha önce birçok kanalda spikerlik ve muhabirlik yapan Damla Uğurtürk kimdir? İşte detaylar..