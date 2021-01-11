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- Damla Uğurtürk kimdir? Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk sevgili mi? Damla Uğurtürk kaç yaşında, mesleği ne?
Damla Uğurtürk kimdir? Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk sevgili mi? Damla Uğurtürk kaç yaşında, mesleği ne?
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 12:49
Damla Uğurtürk, kendisinden 19 yaş büyük ünlü oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’la birlikte görüntülendi.
Yılmaz Erdoğan, Damla Uğurtürk’le ilgili soruları yanıtsız bırakırken, ikilinin mesafeli bir şekilde yürümesi dikkatleri çekti.
Magazin gündemine düşen bu haberin akabinde Damla Uğurtürk hakkında araştırmalar başladı. Hayatı ve kariyeri merak edilen Damla Uğurtürk kimdir sorusu merak ediliyor.
İşte Damla Uğurtürk hakkında bilgiler..
DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?
1986’da Ankara’da doğan Damla Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
Ekran projeleriyle bilinen Damla Uğurtürk, NTV, Kanal B, TRT ve Tgrt gibi kanallarda spiker ve muhabir olarak çalıştı.
Damla Uğurtürk’nun LÖSEV gönüllüsü olduğu de belirtildi.
DAMLA UĞURTÜRK VE YILMAZ ERDOĞAN
Deneyimli oyuncu; yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın spor spikeri Damla Uğurtürk’le birlikte görüldüğü ortaya çıktı.
Beşiktaş, ‘Bırakmam Seni’ kampanyası kapsamında Vodafone Park’ta ‘Ödül Senin’ gecesi düzenlemiş, gecenin sunuculuğunu da Damla Uğurtürk ve Yılmaz Erdoğan yapmıştı.