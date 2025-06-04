Dana haritası: Kurban etinin bölgelere göre kullanım rehberi

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Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar kurbanlıklarını hazırlamaya başladı. Ancak hayvanın hangi bölgesinden nasıl bir et çıktığı ve bu etin hangi yemeklerde kullanılabileceği konusu hâlâ birçok kişi için merak konusu.

Bu nedenle sizler için dananın bölümlerini ve bu bölgelere ait etlerin en uygun kullanım alanlarını içeren detaylı bir “dana haritası” hazırladık.

DANANIN BÖLGE BÖLGE "ET REHBERİ"

Gerdan: Boyun kısmından elde edilen bu et, yumuşak dokusu sayesinde kıyma, sote ve tas kebabı gibi yemeklerde tercih ediliyor.

Antrikot: Göğüsle sırtın birleştiği kemikli bölümden alınır. Biftek ve çöp şiş yapımı için idealdir.

Kontrfile: Dananın arka sırt kısmından çıkar. Biftek, ızgara ve tava yemeklerinde sıkça kullanılır.

Sokum: Kuyruk kısmının üst bölgesinde yer alır. Kebaplık, bifteklik ya da tencere yemeklerinde lezzetiyle öne çıkar.

Bonfile: But kısmından çıkan en kaliteli etlerden biridir. Sinirsiz ve yumuşaktır. Tava ve ızgarada mükemmel sonuç verir.

Pençeta: Karın boşluğundan alınan bu bölüm, kıyma yapımında ya da et suyu, gulaş, sarma ve rosto için uygundur.

Yumurta: Kalçaya kadar uzanan ve adını şeklinden alan bu etten kavurma ve sote gibi yemekler yapılır.

Döş: Göğüs kısmından çıkan, lifli ve yağlı bir et türüdür. Kıyma ve kuşbaşı için oldukça elverişlidir.

Kürek: Hayvanın en çok hareket eden yerlerinden biridir. Kuşbaşı et ihtiyacı için sıklıkla kullanılır.