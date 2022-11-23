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Darbe girişiminden sonra kapatılmıştı! Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Bina ne için kullanılıyor?

Darbe girişiminden sonra kapatılmıştı! Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Bina ne için kullanılıyor?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, yeniden açıldı. Binanın ne için kullanıldığı ve kimin kullandığı ise merak konusu oldu.