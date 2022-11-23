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- Darbe girişiminden sonra kapatılmıştı! Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Bina ne için kullanılıyor?
Darbe girişiminden sonra kapatılmıştı! Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Bina ne için kullanılıyor?
- 23.11.2022 - 12:36
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne subay ve Kara Harp Okulu’na öğrenci yetiştiren Kuleli Askeri Lisesi 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sebebiyle 31 Temmuz 2016’da kapatıldı.
Belirtilen tarihten itibaren kapalı olan Kuleli Askeri Lisesi binasının akıbeti merak ediliyordu. Son zamanlarda Arap sermayesine satıldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir” sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.
Kuleli Askeri Lisesi’nin akıbeti merakla beklenirken Milli Savunma Üniversitesi, binada eğitime başlandığını duyurdu. 2022-2023 eğitim yılında, binada yabancı diller yüksekokulunun faaliyete geçtiği ifade edildi.
Kuleli Askeri Lisesi ne için kullanılıyor?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada “Kuleli Yerleşkesi’nde hizmet verecek olan yabancı diller yüksekokulunda, harp okullarımızı kazanan öğrencilerimiz yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edeceklerdir” sözlerine yer verildi.
Bakanlık kaynakları, Kuleli Askeri Lisesi binasının yeniden TSK’ye kazandırılmasıyla ilgili kamuoyunda beklenti olduğunu, yabancı diller yüksekokulunun bu sürecin ilk adımı olduğunu ifade etti.