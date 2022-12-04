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    Daron Acemoğlu Ermenistan'ın ekonomik krizine çözüm olamadı

    Daron Acemoğlu Ermenistan'ın ekonomik krizine çözüm olamadı

    CHP'nin ekonomi kurmayları arasında bulunan Daron Acemoğlu, daha önce de ekonomik krize savrulan Ermenistan hükümetinde görevde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 13:07
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” diyerek işaret ettiği “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı dün İstanbul’da düzenlendi.

    Gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi ekonomik krizden çıkaracağını öne sürdü ve ekonomi kurmaylarını tanıttı.

    Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda tanıdık isim

    Tanıtılan isimler arasında Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun da olduğu görüldü.

    Acemoğlu bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Ermenistan'ın ekonomik krizine çare olmaya çalışmıştı.

    Paşinyan yardım istedi

    Ermeni Başbakan Nİkol Paşinyan, 2018 yılında göreve geldikten sonra Acemoğlu’nu Ermenistan’a davet etmiş ve Ermenistan’ın ekonomisinin yeniden yapılandırılması için yardım istemişti.

    Daron Acemoğlu Ermenistan ın ekonomik krizine çözüm olamadı #1

    Ermenistan daha kötü bir hal aldı

    Acemoğlu'ndan yardım alan Paşinyan, Ermenistan'ı daha kötü bir hale soktu.

    Yaşadığı ekonomik kriz döneminden daha kötü bir halde olan ülkenin sonunun ne olacağı ise merak konusu oldu.

    Öte yandan Daron Acemoğlu'nun hayatı meral konusu oldu.

    Daron Acemoğlu kimdir?

    İşte Acemoğlu'nun bilinmeyenleri...

    "ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) 1993 yılından beri ders veren Prof. Dr. Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

    İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

    Lisans eğitimini İngiltere’nin York Üniversitesi'nde tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yaptı. 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı.

    Daron Acemoğlu’nun siyasal ekonomi, ekonomik büyüme gibi siyasal ve ekonomik alanlarda yayınladığı akademik eserleri bulunuyor.

    Daron Acemoğlu Ermenistan ın ekonomik krizine çözüm olamadı #2


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