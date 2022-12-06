Petrol
83.34
0.80%
Euro
19.5541
0.03%
Dolar
18.638
0.00%
Altın
1.062
0.30%
Borsa
5026
0.00%
Bitcoin
321.158
-1.91%
BTXN Coin
5.25
-4.02%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Daron Acemoğlu, kitabında Atatürk’ü eleştirdi

    Daron Acemoğlu, kitabında Atatürk’ü eleştirdi

    Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin ekonomi kadrosuna katılan Daron Acemoğlu, bir kitabında Atatürk'ü despot olarak nitelendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 seçimleri için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 2. Yüzyıla Çağrı başlıklı toplantı gerçekleştirdi.

    Toplantıda CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ekonomi politikalarını ve bu politikaları oluşturan kadroyu açıkladı. Açıklanan kadroda yer alan isimler ise tartışmalara neden oldu.

    O isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu...

    Daron Acemooğlu'nun, 2019 yılında yayınladığı Dar Koridor adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e eleştirilerde bulunması kamuoyunun gündemine oturdu.

    Acemoğlu kitabında, Atatürk'ün devrimlerini ve dönemin CHP'sini despot olarak nitelendirirken şu ifadeleri kaleme aldı;

    "Zorla dayatıldı..."

    "(Devrimler) Bunlar Türkiye'yi koridora sokmak amaca taşımıyordu. Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı.

    "Şapka takmayanlar infaz edildi"

    Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. Bazı durumlarda da infaz edildi."

    Daron Acemoğlu, kitabında Atatürk’ü eleştirdi #1

    Daron Acemoğlu, kitabında Atatürk’ü eleştirdi #2

    Daron Acemoğlu, kitabında Atatürk’ü eleştirdi #3


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Ay'daki araç Dünya'ya dönüyor
    Teknoloji

    Ay'daki araç Dünya'ya dönüyor

    Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 335 oldu
    3. Sayfa

    Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 335 oldu

    Görüş Bildir