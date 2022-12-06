Daron Acemoğlu, kitabında Atatürk’ü eleştirdi

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin ekonomi kadrosuna katılan Daron Acemoğlu, bir kitabında Atatürk'ü despot olarak nitelendirdi.

2023 seçimleri için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 2. Yüzyıla Çağrı başlıklı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ekonomi politikalarını ve bu politikaları oluşturan kadroyu açıkladı. Açıklanan kadroda yer alan isimler ise tartışmalara neden oldu.

O isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu...

Daron Acemooğlu'nun, 2019 yılında yayınladığı Dar Koridor adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e eleştirilerde bulunması kamuoyunun gündemine oturdu.

Acemoğlu kitabında, Atatürk'ün devrimlerini ve dönemin CHP'sini despot olarak nitelendirirken şu ifadeleri kaleme aldı;

"Zorla dayatıldı..."

"(Devrimler) Bunlar Türkiye'yi koridora sokmak amaca taşımıyordu. Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı.

"Şapka takmayanlar infaz edildi"

Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. Bazı durumlarda da infaz edildi."