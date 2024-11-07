Daron Acemoğlu: Türkiye'de çalışsaydım Nobel Ödülü'nü alamazdım

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Ekonomi alanında Nobel ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, konuşma yapmak için Türkiye’ye geldi.

Daron Acemoğlu, ilk olarak mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Ardından ise Brand Week kapsamında katılımcılara hitap etti.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPTI

Medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşan Acemoğlu, Fatih Altaylı’ya da konuştu.

"TÜRK EKONOMİSİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?"

Altaylı, “Karşımda Nobelli bir ekonomist oturunca tabii ki en önemli soruyu sormam kaçınılmaz. Türk ekonomisinin en önemli sorunu ne?” diye sordu.

YARGI VE EĞİTİM BAŞLICA DEDİ

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun ‘hiç tereddüt etmeden yanıt verdiğini’ belirterek şunları kaydetti:

Bir, yargı. Güvenilir, saygı duyulur bir yargı düzeni kurulması şart. Bu olmadan olmaz. Buna paralel olarak eğitim sistemini elden geçirmek gerek. Rekabete açık, özgür düşünmeye programlanmış, yapay zekayı doğru kullanmayı bilen, yeniliklere açık ve yeniden söyleyeyim özgür düşünceli bir eğitim sistemi oluşturmadan Türk ekonomisinin kalıcı biçimde düzelmesi mümkün değildir. Hep kurumlara vurgu yapıyorum. Bu kurumların başında yargı kurumları ve eğitim kurumları gelir. Bu iki kurumu sağlıklı olmayan ülkeler ekonomilerini kalıcı biçimde düzeltemezler.

"TÜRKİYE'DE OLSAYDIM NOBEL ALAMAZDIM"

Acemoğlu, Altaylı'nın "Aynı eğitim, aynı bilgi düzeyi, aynı Daron olarak Türkiye’de çalışıyor olsaydın Nobel alabilir miydin?” sorusu üzerinde de "Alamazdım. Çünkü Türk Üniversiteleri özgür değil. Bir bilim insanına ne yapması gerektiğini söylerseniz o bilim insanı Nobel falan alamaz" dedi.