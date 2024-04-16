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Davayı kaybeden Prens Harry'ye bir kötü haber daha: 1 milyon sterlin ödeyecek

Davayı kaybeden Prens Harry'ye bir kötü haber daha: 1 milyon sterlin ödeyecek Eşi ile birlikte ABD'ye yerleşen Prens Harry, polis kısıtlaması nedeniyle açtığı davayı kaybetti. Bunun üzerine 1 milyon sterlinlik bir ücret ödemesi bekleniyor.