Davayı kaybeden Prens Harry'ye bir kötü haber daha: 1 milyon sterlin ödeyecek

İngiltere Prens Harry, 2020 yılında bir karar aldı.
Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Harry ve Meghan Markle çiftinin polis koruması kaldırıldı.
Harry, kendisine sağlanan polis koruması uygulamasına son verilmesi kararına karşı açtığı davayı kaybetti.
Karar hukuka aykırı değil
İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Harry'nin itirazı karara bağlandı.
Yüksek Mahkeme, İngiliz hükümetinin, Prens Harry'nin polis korumasının elinden alınması kararını verirken hukuka aykırı davranmadığına hükmetti.
40 milyon TL ödemesi bekleniyor
Dailt Mail'in aktarımına göre; mahkeme masrafları da hesaba kattı ve böylelikle Prens'in 1 milyon sterlin (40 milyon TL) civarında bir ödeme yapması bekleniyor.
Mahkeme, Prens Harry'nin ödemek zorunda olduğu miktarı yarıya indirme teklifini reddetti ancak Prens, davayı sürdürmek isterse doğrudan temyiz mahkemesine başvurabilecek.
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