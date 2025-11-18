Davut Gül: İstanbul'da mamayla beslenen kediler, fare yakalayamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başıboş sokak köpeği sorunu çok sayıda can aldı.

Onlarca çocuğun ölümden döndüğü olaylar sonrası konunun çözümü için harekete geçildi.

İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde yetkililer bu sorunu megakentin gündeminden kaldırmaya uğraşıyor.

SAHİPSİZ HAYVANLAR KONUSUNDA İSTANBUL'DAKİ DURUM

İstanbul Valisi Davut Gül, Ekol TV ekranlarında gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Sokak hayvanları konusundaki yasal düzenlemelerle ilgili soruları yanıtlayan Vali Davut Gül, daha önce sokakların yürünemez hale geldiğini ve Meclis'te insani ve vicdani bir yasal düzenleme yapıldığını ifade etti.

81 ilin İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edildiğini belirten Gül, İstanbul'da Valilerin toplama görevi ve imkanının olmadığını, birinci önceliklerinin belediyelerin barınak ihtiyacı için arazi tahsis edilmesi olduğunu kaydetti.

Vali Gül, "İstanbul'da bütün belediyelerin talep ettiği bütün araziler tahsis edildi. Herhangi bir ilçe belediyesinin, 'Ya biz toplayacağız ama barınak yapacak yerimiz yok, arazimiz yok' diyebilecekleri hiçbir mazaret yok" diye konuştu.

BELEDİYELERDEN KANUNU UYGULAMALARINI İSTEDİ

Tahsis edilen arazilerin daha çok orman alanlarında olduğunu ve burada doğal yaşam alanı yapılması için Tarım Bakanlığı'nın da destekleriyle bir sürecin başladığını aktaran Gül, kanunu uygulamanın yani hayvanları alıp, kısırlaştırıp doğal yaşam alanlarında tutmanın veya sahiplendirmenin belediyelerin görevi olduğunu vurguladı.

Gül, İstanbul'daki görev ayrımı karmaşasına dikkat çekerek, ya özel idarelerdeki gibi rehabilitasyon birliği kurulması ya da Büyükşehir ile ilçe belediyesi arasında görev ayrımı (kısırlaştırma ve bakım) yapılması gerektiğini söyledi.

Vali Gül, kanunun uygulanmaması durumunda, zarardan dolayı belediyelere cezai sorumluluk doğacağı uyarısında bulunarak, tamamlanma için "Hemen tamamlanması lazım. Hiçbir mazeret yok" ifadelerini kullandı.

MAMA SORUNUNA DEĞİNDİ

Düzensiz mama faaliyetlerinin açtığı sorunlara değinen Vali Gül, "Her önüne gelenin önüne ilk gelen yerde mama vermemesi lazım... Dolayısıyla da köpeklerin, kedilerin beslendiği alanlara siz mama koyarsanız oranın sahibi onlar olurlar" değerlendirmesiyle sözlerini tamamladı.

"KEDİLER FARE YAKALAYAMIYOR"

Gül: "Doğanın dengesi ortadan kalkmış. Normalde kediler fare yakalar; İstanbul’da kediler fare yakalamıyor, kediler mamayla besleniyor, fareler de kedilerle birlikte mama yiyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak lazım. ‘Canım istedi, şu kaldırımda mama vereyim’ dememek lazım." ifadelerini kullandı.