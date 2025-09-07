Davut Gül: Öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az kaldı, okul heyecanı başladı.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarın dersbaşı yapacak.

3 aylık yaz tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak.

YARIN OKULLAR AÇILIYOR

Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı.

İçeriği güncellenen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları, sıralarda öğrencileri bekliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi bir mesaj paylaştı.

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

Geleceğimizin mimarı 3 milyona yakın öğrencimiz, bilgi yuvaları olan okullarına kavuşuyor. Onlara rehberlik edecek 171 bin öğretmenimizle birlikte İstanbul’umuzun 6 bin 897 okulunda bilgi ve irfan meşalesini yeniden yakıyoruz.



Eğitim veren yuvalarımızın tamamını depreme dayanıklı hale getirdik, huzurlu ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı için hazırlıklarımızı tamamladık.



2025-2026 eğitim öğretim yılının milyonlarca öğrenciye ev sahipliği yapan İstanbul’umuza, ülkemize, eğitim camiamıza ve ailelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Fedakarca görev yapan öğretmenlerimize ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.