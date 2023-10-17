Dayaktan baygınlık geçiren Benekli Ayhan olay sonrası konuştu Eğlence mekanı çıkışında öldüresiye darbedilen sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan olayın ardından ilk kez konuştu. Fenomen, "Sadece gözlerimin altı morardı" dedi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan’ın karıştığı kavga gündemde.

Isparta’nın İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Benekli Ayhan isimli fenomen eğlence mekanının önünde kavgaya karıştı.

Bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Ayhan Koç dakikalarca dayak yedi.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Olayın ardından nerede olduğu uzun süre belirlenemeyen Koç’un akıbeti için son noktayı Isparta Valiliği koydu.

Valilik açıklamasında şu cümleleri aktardı;

Bazı sosyal medya hesaplarında Benekli Ayhan olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada;



Söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta İl Merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldiği ve konuyla ilgilli olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır.



A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın saat 03.30 suralarında ticari taksi ile Burdur’a gittiği, A.K.’nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir.



A.K ‘bin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır.

Olaydan sonra ilk açıklama

Sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan biri haline gelen Benekli Ayhan olaydan saatler sonra konuştu.

"Sadece gözlerimin altı morardı"

Beklenen açıklamanın geldiği Ayhan Koç, şu cümleleri kullandı;