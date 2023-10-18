Dayaktan baygınlık geçiren Benekli Ayhan yaşadığı olayı detaylıca anlattı Isparta'daki mekan çıkışında saldırıya uğradıktan sonra bir süre haber alınamayan fenomen, "Bana öldü demişler ama olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım" ifadelerini aktardı.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç, darbedildiği video ile gündemde.

Ayhan Koç, Isparta’da bir gruptan dayak yiyerek baygınlık geçirdi.

Kavganın ardından uzun süre haber alınamayan Ayhan Koç hakkında türlü iddialar ortaya atıldı.

Olay anını anlattı

Olayın yaşandığı mekanın Isparta’da olduğunu, Isparta’ya Burdurd’dan gece kulübüne eğlenmek için gittiğini ve burada bulunan birkaç kişi ile münakaşa yaşadığını anlatan Koç, kavgayı şu cümlelerle açıkladı;

Burdur’a araba festivaline gittim. Festivalden sonra biraz alkol aldım. Sonra Burdur’da bara gittim. Sonra arkadaşlarıma başka gidebileceğimiz mekan var mı diye sordum.Arkadaşlarım beni mekana götüreceklerini söyledi ama ben Isparta’ya gittiğimi bilmeden tek başıma yola çıktım. Ben tek başıma taksiyle Burdur’dan Isparta’ya geçtim. Gittiğim gece kulübündeki tüm çalışanlar beni tanıdı ve çok iyi davrandılar.

"Beni kıskandılar"

Bana mekanın en güzel yerinden masa ayırtmışlar. Kadınlar, erkekler benimle sürekli fotoğraf çektirince oradaki diğer arkadaşlar beni kıskandı sanırım. Ben mekanda farklı bir şekilde dans edince beni uyuşturucu etkisinde zannettiler galiba çünkü yanıma mekanın müdürü geldi ve ‘sen burada uyuşturucu mu satıyorsun’ dedi. Beni müdüriyet odasına çektiler. Güvenlikteki arkadaşlar yanıma geldiler beni tanıdıkları için ‘Ayhan’a bir şey yapmayın. Dışarıya çıkaralım’ dedi. Bende mekandan ayrıldım. Beni Isparta’ya getiren taksi beni bekliyordu. Taksici beni görünce ‘abi gidiyor muyuz?’ dedi. Bunu gören 9-10 kişi bir anda bana laf atmaya başladı.

"Yanımda kendimi koruyacağım herhangi kesici veya delici bir alet yoktu"

Bir anda bana ‘hayırdır sen buraya gelip uyuşturucu mu satıyorsun’ dedi. Ben cevap vermeden taksiye binip gittim ama montumu mekanda unuttuğum için geri döndüm. Ben montumu almak için geri döndüğümde birkaç kişi bana saldırmak için bekliyormuş. Onlar bir anda bana saldırmaya başlayınca yanımda ki arkadaşlarım ve taksici kaçtı ve ben yalnız kaldım. Yanımda kendimi koruyacağım herhangi kesici veya delici bir alet yoktu. Yakınlarda bir dükkan aradım camlarını kırıp cam parçalarıyla kendimi korumak için ama bulamadım. Orada birkaç tane kız arkadaş vardı. Onlar araya girdiler. Ben hiçbir zaman 4-5 kişi olup bir kişiye saldırmam.

"Bana öldü demişler ama olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım"