DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'ye MİT operasyonunun ayrıntıları belli oldu MİT'in 4 saat süren başarılı operasyonunun detayları açıklandı. Yer değiştireceği bilgisi alınan teröriste karşı harekete geçilirken, operasyonun yapıldığı binanın son hali objektiflere yansıdı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, teröristlere yönelik nokta atışı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı teröriste operasyon düzenlendiğini açıkladı.

MİT'in nokta atışı operasyonunun perde arkası

Kureyşi'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Yer değiştireceği bilgisi alındı

Sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.

4 saat sürdü

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik 4 saatlik operasyonda, Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

Eve baskın yapıldı

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.

Ebu Hüseyin El Hüseyni el Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

Sivillere zarar gelmedi

MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni el Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi.

Kureyşi, DEAŞ'ın önceki sözde lideri Ebu Hasan el Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.