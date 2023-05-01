DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'ye MİT operasyonunun ayrıntıları belli oldu

Türkiye, teröristlere yönelik nokta atışı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı teröriste operasyon düzenlendiğini açıkladı.
MİT'in nokta atışı operasyonunun perde arkası
Kureyşi'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonun ayrıntıları belli oldu.
Yer değiştireceği bilgisi alındı
Sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.
4 saat sürdü
İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik 4 saatlik operasyonda, Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.
Eve baskın yapıldı
Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.
Ebu Hüseyin El Hüseyni el Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.
Sivillere zarar gelmedi
MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği vurgulandı.
Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni el Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi.
Kureyşi, DEAŞ'ın önceki sözde lideri Ebu Hasan el Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.