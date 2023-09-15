Değişim bayraktarı Ekrem İmamoğlu'dan Özgür Özel'e tebrik paylaşımı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklaması sonrasında ilk tebrik mesajı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu o paylaşımına, "CHP değişirse Türkiye değişir" notunu düştü.

ensonhaber.com

Büyük seçimlerin ardından muhalif cephede ortalık karıştı.

Çatırdamaların büyük oranda arttığı CHP'de değişim rüzgarları esmeye başladı.

CHP'li seçmenden parti içerisindeki yönetim kadrolarına kadar genel başkanın değişmesi gerektiği fikri gün geçtikçe partide kırılmalara neden oldu.

Bu değişim çağrılarının başında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasını isteyen siyasi isimlerin gerçekleştirdiği gizli toplantı ise CHP'de kırılma yaratan olaylardan biri.

"Değişim" başlıklı gizli görüşmenin önde gelen isimleri ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel oldu.

Özgür Özel adaylığını açıkladı

Tüm bunların sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden yerel seçimlerde aday olacağı bilinirken, Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Bugün saat 14.00'da CHP Genel Merkezi'nde tutum belgesini açıklayan Özgür Özel, resmi olarak genel başkanlığına adaylığını duyurdu.

İlk tebrik mesajı Ekrem İmamoğlu'ndan

Beklenen açıklamanın hemen ardından Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Özgür Özel'i yerecek paylaşımlar yaparken, Özgür Özel'i destekleyen isimler de tebrik mesajları paylaşmaya başladı.

Özgür Özel'e ilk tebrik, Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

"CHP değişirse Türkiye değişir"

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri aktardı: