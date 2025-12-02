DEM heyeti İmralı'ya gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de siyaset arenasındaki hareketlilik sürüyor.

Geçtiğimiz ay TBMM'de Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyon, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İMRALI HEYETİ BİR KEZ DAHA YOLA ÇIKTI

Komisyonun İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin değerlendirme, perşembe günü yapılacak olan toplantıda ele alınacak.

Ancak toplantı öncesi DEM Parti'nin İmralı heyeti, bir kez daha Öcalan ile görüşmeye gitti.

HEYETTE KİMLER YER ALIYOR

DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti." denildi.