DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası 2024'teki yerel seçimlere birlikte girmesi beklenen DEM ile CHP arasında İstanbul üzerinde kıran kırana pazarlık sürerken, Kandil partisinin talepleri 2019 seçimlerindeki isteklerinden daha fazla...

ensonhaber.com

Türkiye yerel seçim atmosferine girdi.

Siyasi partiler de 2024 Mart'ında yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP ortaklığı bu seçimlerde de sürerken, yönetim değişikliğine giden CHP ve eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti arasında ortak yol aranıyor.

Özellikle büyükşehirler üzerinde mutabakat aranırken bu şehirlerin başında İstanbul var...

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen iki partinin liderleri, taleplerini tek tek masaya yatırdı.

Kıran kırana geçen pazarlıklarda DEM'in isteklerine CHP'nin kayıtsız kalmayacağı kulislerde konuşulurken, bahsi geçen istekler şu şekilde;

İlçe belediyesi istenildi

2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminde bazı kurumlara atanan DEM Parti, hedef büyüterek CHP'den bu seçimlerde sadece İstanbul’da değil Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya’da da ilçe belediye talep etti.

Kandil partisi, Ekrem İmamoğlu’na destek karşılığında ise İstanbul’da Esenyurt ve Sultangazi belediyelerini masaya şerh düştü.

TİP masaya Adalar Belediyesi'yle oturdu

Genel seçimlerde olduğu gibi TİP'le de CHP'nin yeni yönetimi pazarlık masasına oturdu.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin kulis bilgisine göre; TİP de DEM Parti gibi CHP yönetiminden ilçe belediyesi istedi. TİP'in istediği belediye ise Adalar Belediyesi oldu.