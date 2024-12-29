DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti: Değerlendirme yapılıyor

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DEM Parti heyeti, dün İmralı'ya gitti.

Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çıkışı sonrası yapılması planlanan görüşme, dün gerçekleştirildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti.

ADALET BAKANLIĞI OLUMLU YANIT VERDİ

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti.

DEM Parti heyetinin hava şartlarına göre dün ya da bugün İmralı'yı ziyaret etmesi bekleniyordu.

Beklenen görüşme, dün yapıldı.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞMEDEN SONRA İLK AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğinin ilerleyen saatlerde açıklanacağı ve değerlendirme yapıldığı bildirildi.

DEM Parti'den dün görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dem Parti'den yapılan bu açıklamanın ardından bugün ise yeni ve daha detaylı bir açıklama bekleniyor.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Öte yandan süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, "umut hakkının" kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

BAHÇELİ'DEN PEŞ PEŞE ÇAĞRILAR

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullanmıştı.