DEM Parti heyeti yeniden İmralı'ya gidecek

Terörsüz Türkiye süreci hızla devam ediyor.

Meclis'te komisyon çalışmalarını sürdürürken DEM Parti'den Pervin Buldan ile Mithat Sancar, bir kez daha İmralı yolunda.

YARIN 3 KİŞİLİK HEYET İMRALI'YA GİDECEK

DEM Partisi, yarın 3 kişilik bir heyetle İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek.

BULDAN VE SANCAR, AVUKAT EROL İLE GİDECEK

Heyette partinin milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Özgür Faik Erol yer alıyor.

SON ZİYARET NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ

Heyet, İmralı’yı en son 28 Ağustos’ta ziyaret etmişti.