Pervin Buldan: Komisyon İmralı Adası'na gitmeli

Türkiye, terörsüz ve yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı büyük fedakarlıklar, Terörsüz Türkiye sürecine girilmesini sağladı.

1 Ekim 2024 tarihinde DEM Grubu ile tokalaşarak yeni sürecin ilk ışığını yakan Bahçeli, Meclis'te komisyon kurulması önerisinde de bulundu.

Bahçeli'nin önerisinin ardından Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken, İmralı heyetinden olan Pervin Buldan'dan önemli bir açıklama geldi.

Katıldığı bir canlı yayında Pervin Buldan, Meclis Komisyonu’nun Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğinin altını çizerek, son görüşmede bu yönlü tartışmalara dair şunları söyledi:

"KOMİSYONUN ADAYA GİTMESİ ÖNEMLİ"

Şimdi komisyonun adaya gitmesi önemli. Çünkü sorunun aktörüyle bir görüşme gerçekleştirecek. Her iki taraf açısından da aktörler var ortada. İşte PKK'nın baş müzakerecim dediği Öcalan var. Evet. İşin asıl muhatabı, aktörü Öcalan var.

"KOMİSYONUN GİTMEMESİ BÜYÜK BİR HATA"

Öcalan çağrı yapmamış olsaydı, PKK'ya kongrenizi toplayın, kendinizi feshedin dememiş olsaydı, PKK kongresini toplayıp kendisini fesheder miydi? Etmezdi. Bugüne kadar yaşananlar, aşama aşama geldiğimiz şu anki aşamaya gelmiş olur muyduk? Hayır gelmezdik.



Bütün bunlar aslında Öcalan'ın yaptığı çağrıyla hayata geçen ve kendisinin, kendisini dinleyen bir örgüt var karşı tarafta.



Dolayısıyla komisyonun gitmemesi, Öcalan'ı muhatap olarak görmemesi ve kendisini dinlememesi büyük bir hata.

"KOMİSYONA ANLATACAĞIM ÇOK ŞEY VAR"